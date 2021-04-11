Матье Санер
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 февр. 1990 (31) год
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ланс
-:-
Лорьян
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
-
Лорьян
-
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
был в запасе
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:00
Лорьян
3 : 1
Страсбур
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лорьян
3
Страсбур
1
был в запасе