Ромейн Арман
№26
Нападающий
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Команда
Клермон
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 февр. 1987 (34) года
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
Лилль
3 : 1
Монпелье
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
3
Монпелье
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
был в запасе