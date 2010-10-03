Жульям Леграс
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 янв. 1990 (31) год
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
Лилль
3 : 1
Монпелье
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
3
Монпелье
1
был в запасе