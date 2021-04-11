Бенджамин Стамбули
№17
Защитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 авг. 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Шальке-04
-:-
Аугсбург
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
-
Аугсбург
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
минуты: 63' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
минуты: 63' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 84'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
5
Шальке-04
1
минуты: 1' - 84' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
63'
63'
63'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
49'
49'
49'
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Шальке-04
0 : 1
Арминия
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0
Арминия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
Шальке-04
0 : 2
Фрайбург
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе