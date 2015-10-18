Грэгори Пюэль
№20
Нападающий
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Команда
Гавр
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 февр. 1992 (29) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 22:00
Ренн
1 : 4
Ницца
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1
Ницца
4
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур