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Евро-2020
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Олимпиада
Сиди Санья
№25
Полузащитник
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Команда
Арис
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
4 февр. 1990 (31) год
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Кан
1 : 0
Сент-Этьен
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лорьян
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лорьян
2
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Брест
2 : 0
Сент-Этьен
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 1
Кан
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1
Кан
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Ницца
2 : 1
Сент-Этьен
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Марсель
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
Тулуза
0 : 1
Сент-Этьен
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Ланс
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
3
Ланс
1
был в запасе