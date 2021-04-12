Серхио Эскудеро
№18
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 сент. 1989 (31) год
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
45'
45'
45'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
1 : 0
Уэска
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Уэска
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 22 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
85'
73'
85'
73'
85'
73'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
85'
минуты: 33' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
минуты: 33' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
1 : 0
Осасуна
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 42' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 42' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:15
Атлетик
2 : 1
Севилья
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
2
Севилья
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Гранада
1 : 0
Севилья
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 18'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
1
Севилья
0
минуты: 1' - 18' / Испания. Примера, 6 тур
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Севилья
1 : 0
Леванте
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:30
Кадис
1 : 3
Севилья
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
1
Севилья
3
был в запасе