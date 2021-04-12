Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Мальта
Бельгия
Китай
Норвегия
Германия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Серхио Эскудеро
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 сент. 1989 (31) год
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
суперкубок уефа
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
45'
45'
45'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
1 : 0
Уэска
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Уэска
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 22 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
85'
73'
85'
73'
85'
73'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
85'
минуты: 33' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
минуты: 33' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Севилья
1 : 0
Осасуна
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
минуты: 42' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 42' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:15
Атлетик
2 : 1
Севилья
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
2
Севилья
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Гранада
1 : 0
Севилья
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 18'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
1
Севилья
0
минуты: 1' - 18' / Испания. Примера, 6 тур
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
Севилья
1 : 0
Леванте
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:30
Кадис
1 : 3
Севилья
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
1
Севилья
3
был в запасе