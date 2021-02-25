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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ларс Уннершталь
№13
Вратарь
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Команда
ПСВ
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 июля 1990 (30) лет
Рост
198
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2011/2012
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
был в запасе