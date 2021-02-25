Ларс Уннершталь
№13
Вратарь
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Команда
ПСВ
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 июля 1990 (30) лет
Рост
198
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
был в запасе