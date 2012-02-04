Рувен Саттельмайер
№32
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 авг. 1987 (33) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:30
Гамбург
1 : 1
Бавария
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
1
Бавария
1
был в запасе