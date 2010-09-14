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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Никита Годенов
№1
Вратарь
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Команда
Астрахань
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 февр. 1991 (30) лет
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Волгарь
2 : 1
Краснодар
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Волгарь
2
Краснодар
1
был в запасе
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
был в запасе