Никита Годенов
№1
Вратарь
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Команда
Астрахань
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 февр. 1991 (30) лет
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Волгарь
2 : 1
Краснодар
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Волгарь
2
Краснодар
1
был в запасе
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
был в запасе