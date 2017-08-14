Сами Аллагуи
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
28 мая 1986 (34) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
Падерборн
2 : 1
Санкт-Паули
90'
90'
90'
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
90'
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Санкт-Паули
1
был в запасе