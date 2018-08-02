Рохер Каньяс
№88
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
27 марта 1990 (31) год
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
Лех
3 : 1
Шахтер
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лех
3
Шахтер
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:30
Шахтер
1 : 1
Лех
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шахтер
1
Лех
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Шахтер
2 : 0
Коннас Куэй
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шахтер
2
Коннас Куэй
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
12.07.2018 12 июля 2018 чт 20:00
Коннас Куэй
1 : 3
Шахтер
15'
15'
15'
12.07.2018 12 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Коннас Куэй
1
Шахтер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд