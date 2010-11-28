Лука Жинко
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
23 марта 1983 (38) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Амкар
0 : 0
ЦСКА
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Амкар
0
ЦСКА
0
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Амкар
3 : 1
Спартак-Нальчик
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Амкар
3
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Сатурн
2
Амкар
2
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
2
Ахмат
0
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 11:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
1
Амкар
0
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Локомотив
2
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 15:15
Зенит
2 : 0
Амкар
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Зенит
2
Амкар
0
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:45
Рубин
3 : 0
Амкар
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:45
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
3
Амкар
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 12:45
Сибирь
1 : 0
Амкар
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 12:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Сибирь
1
Амкар
0
был в запасе
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 19:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур