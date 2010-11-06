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Григорий Любимов
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 сент. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Урал
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
0
был в запасе
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Авангард
0 : 1
Урал
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0
Урал
1
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2
Волгарь
0
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Мордовия
1 : 1
Урал
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Мордовия
1
Урал
1
был в запасе