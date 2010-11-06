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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Иван Новович
№28
Защитник
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Команда
Зета
Гражданство
Черногория
Дата рождения
26 апр. 1989 (31) год
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
был в запасе
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Краснодар
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Краснодар
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе