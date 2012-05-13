Йован Голич
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
18 сент. 1986 (34) года
Рост
193
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Спартак-Нальчик
3 : 3
Краснодар
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Спартак-Нальчик
3
Краснодар
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 44 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 11:00
Амкар
1 : 0
Спартак-Нальчик
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 11:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Амкар
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 40 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:45
Крылья Советов
1 : 0
Спартак-Нальчик
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:45
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Крылья Советов
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 35 тур
12.03.2012 12 марта 2012 пн 15:30
Спартак-Нальчик
1 : 2
Амкар
82'
82'
82'
12.03.2012 12 марта 2012 пн 15:30
82'
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Спартак-Нальчик
1
Амкар
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 34 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-Лига, 33 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
44'
44'
44'
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
44'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 17:30
Краснодар
3 : 2
Спартак-Нальчик
60'
60'
60'
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Краснодар
3
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
13'
13'
13'
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 15:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Локомотив
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
2
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
был в запасе
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 13:00
Ахмат
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 17:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Спартак
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак-Нальчик
1
Спартак
1
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 16:45
Спартак-Нальчик
0 : 1
Рубин
87'
87'
87'
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 16:45
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
0
Рубин
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
31.07.2011 31 июля 2011 вс 15:30
Зенит
1 : 0
Спартак-Нальчик
31.07.2011 31 июля 2011 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
24.07.2011 24 июля 2011 вс 18:15
Спартак-Нальчик
2 : 2
Краснодар
24.07.2011 24 июля 2011 вс 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак-Нальчик
2
Краснодар
2
был в запасе