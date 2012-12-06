Кевин Осеи
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 марта 1991 (30) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур