Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Мальта
Бельгия
Китай
Норвегия
Франция
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александер Н'Думбу
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Габон
Дата рождения
4 янв. 1992 (29) лет
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0
Марсель
0
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
Марсель
2 : 2
Монако
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
2
Монако
2
был в запасе