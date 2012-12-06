Лейти Н'Диайе
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
19 авг. 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Фенербахче
2 : 2
Марсель
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 42'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фенербахче
2
Марсель
2
минуты: 1' - 42' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур