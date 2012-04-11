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Олимпиада
Жан-Филипп Сабо
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 февр. 1987 (34) года
Рост
174
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
19:00
Марсель
1 : 3
Монпелье
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
1
Монпелье
3
был в запасе
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
22:59
Марсель
2 : 2
Лион
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
2
Лион
2
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:59
Марсель
2 : 0
Лилль
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
2
Лилль
0
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:59
Марсель
0 : 0
Бордо
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
0
Бордо
0
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
22:00
Лион
2 : 0
Марсель
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
2
Марсель
0
был в запасе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
22:00
Марсель
0 : 1
Ренн
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
0
Ренн
1
был в запасе
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
22:00
Лилль
3 : 2
Марсель
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
3
Марсель
2
был в запасе