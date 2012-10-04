Сенах Манго
№22
Защитник
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Команда
Луженак
Гражданство
Того
Дата рождения
13 дек. 1991 (29) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Марсель
5 : 1
АЕЛ
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Марсель
5
АЕЛ
1
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Фенербахче
2 : 2
Марсель
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фенербахче
2
Марсель
2
был в запасе