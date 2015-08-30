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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гари Хупер
№14
Нападающий
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 янв. 1988 (33) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
15:30
Саутгемптон
3 : 0
Норвич Сити
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
3
Норвич Сити
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Норвич Сити
1 : 1
Сток Сити
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Норвич Сити
1
Сток Сити
1
был в запасе
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
Сандерленд
1 : 3
Норвич Сити
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1
Норвич Сити
3
был в запасе
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
17:00
Норвич Сити
1 : 3
Кристал Пэлас
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
3
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур