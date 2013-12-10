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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Игор Ветокеле
№7
Нападающий
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Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
23 марта 1992 (29) лет
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
Копенгаген
0 : 2
Реал
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
0
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Галатасарай
0
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 46'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
3
Копенгаген
1
минуты: 1' - 46' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
02.10.2013
02 окт. 2013
ср
21:45
Реал
4 : 0
Копенгаген
02.10.2013
02 окт. 2013
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Реал
4
Копенгаген
0
был в запасе