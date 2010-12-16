Бернд Тийс
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 июня 1978 (42) года
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Лилль
3 : 0
Гент
56'
56'
56'
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
3
Гент
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
Гент
1 : 0
Левски
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Гент
3 : 1
Спортинг
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
3
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Спортинг
5 : 1
Гент
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
5
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Гент
1 : 1
Лилль
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Лилль
1
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Левски
3 : 2
Гент
90'
90'
90'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Левски
3
Гент
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур