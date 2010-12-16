Себастьян Пири
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 июля 1990 (30) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Лилль
3 : 0
Гент
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
3
Гент
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур