Христос Теофилу
№15
Защитник
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Команда
АЕЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
30 апр. 1980 (40) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
90'
90'
90'
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Боруссия
2 : 0
АЕЛ
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
2
АЕЛ
0
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Фенербахче
2 : 0
АЕЛ
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фенербахче
2
АЕЛ
0
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Марсель
5 : 1
АЕЛ
90'
90'
90'
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Марсель
5
АЕЛ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур