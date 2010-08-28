Боян Маркович
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
12 нояб. 1985 (35) лет
Рост
197
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Рубин
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
1
Рубин
1
был в запасе