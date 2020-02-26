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Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Руи Фонте
№18
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
23 апр. 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
англия. кубок
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2015/2016
26.02.2020
26 февр. 2020
ср
20:00
Брага
0 : 1
Рейнджерс
26.02.2020
26 февр. 2020
ср
20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рейнджерс
1
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рейнджерс
3 : 2
Брага
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
3
Брага
2
был в запасе