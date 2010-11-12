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Олимпиада
Сейчиро Маки
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
7 авг. 1980 (40) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
12.11.2010
12 нояб. 2010
пт
18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
12.11.2010
12 нояб. 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Сатурн
2
Амкар
2
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
2
Ахмат
0
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
1
Амкар
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Локомотив
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
15:15
Зенит
2 : 0
Амкар
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Зенит
2
Амкар
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Динамо
1
был в запасе
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
17:00
Спартак
2 : 2
Амкар
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Спартак
2
Амкар
2
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Амкар
2
Крылья Советов
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:45
Рубин
3 : 0
Амкар
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:45
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
3
Амкар
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
12:45
Сибирь
1 : 0
Амкар
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
12:45
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Сибирь
1
Амкар
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур