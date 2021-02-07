Васко Реджини
№19
Защитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 сент. 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
-:-
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
-
Сампдория
-
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2
Сассуоло
3
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1
Сампдория
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Сампдория
1 : 2
Болонья
44'
44'
44'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
44'
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1
Болонья
2
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Кальяри
2 : 0
Сампдория
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2
Сампдория
0
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 1
Дженоа
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Аталанта
1 : 3
Сампдория
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
1
Сампдория
3
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Сампдория
3 : 0
Лацио
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
3
Лацио
0
был в запасе
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 21:45
Фиорентина
1 : 2
Сампдория
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 21:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1
Сампдория
2
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:00
Сампдория
2 : 3
Беневенто
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Беневенто
3
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 21:45
Ювентус
3 : 0
Сампдория
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3
Сампдория
0
был в запасе