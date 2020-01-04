Стивен Флетчер
№9
Нападающий
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
26 марта 1987 (33) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала