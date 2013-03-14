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Евро-2020
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Олимпиада
Ади Роша Собриньо
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 дек. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
Челси
3 : 1
Стяуа
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Челси
3
Стяуа
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
07.03.2013
07 марта 2013
чт
21:00
Стяуа
1 : 0
Челси
07.03.2013
07 марта 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Стяуа
1
Челси
0
был в запасе
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
Стяуа
2(4) : 0(2)
Аякс
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Стяуа
2(4)
Аякс
0(2)
был в запасе
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Аякс
2 : 0
Стяуа
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
2
Стяуа
0
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала