Данни Уилсон
№4
Защитник
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Команда
Хартс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
27 дек. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 20:00
Анжи
1 : 0
Ливерпуль
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Анжи
1
Ливерпуль
0
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Янг Бойз
3 : 5
Ливерпуль
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
3
Ливерпуль
5
был в запасе