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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кайл Лафферти
№28
Нападающий
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
16 сент. 1987 (33) года
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. путь на евро-2020
италия. кубок
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
12.11.2020
12 нояб. 2020
чт
22:45
Северная Ирландия
1 : 2
Словакия
12.11.2020
12 нояб. 2020
чт
22:45
минуты: 77' - 90'
Лига наций. Путь на Евро-2020, Финал
Северная Ирландия
1
Словакия
2
минуты: 77' - 90' / Лига наций. Путь на Евро-2020, Финал