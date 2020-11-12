Кайл Лафферти
№28
Нападающий
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
16 сент. 1987 (33) года
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.11.2020 12 нояб. 2020 чт 22:45
Северная Ирландия
1 : 2
Словакия
12.11.2020 12 нояб. 2020 чт 22:45
минуты: 77' - 90'
Лига наций. Путь на Евро-2020, Финал
Северная Ирландия
1
Словакия
2
минуты: 77' - 90' / Лига наций. Путь на Евро-2020, Финал