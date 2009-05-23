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Евро-2020
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Олимпиада
Патрик Херманн
№19
Защитник
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Команда
Хольштайн
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 марта 1988 (33) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Арминия
2 : 2
Ганновер-96
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Арминия
2
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 5
Вольфсбург
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 50'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
0
Вольфсбург
5
минуты: 1' - 50' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
минуты: 35' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
минуты: 35' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Айнтрахт
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1
Айнтрахт
1
был в запасе
01.05.2009
01 мая 2009
пт
21:30
Бохум
0 : 2
Ганновер-96
01.05.2009
01 мая 2009
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бохум
0
Ганновер-96
2
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Кельн
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
2
Кельн
1
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Гамбург
2 : 1
Ганновер-96
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Гамбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Вердер
4 : 1
Ганновер-96
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
4
Ганновер-96
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Ганновер-96
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
2
Ганновер-96
2
был в запасе