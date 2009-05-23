Лусио (Лусио Карлос Де Соуза)
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 июня 1979 (41) год
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Карлсруэ
4 : 0
Герта
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
4
Герта
0
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
Кельн
1 : 2
Герта
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1
Герта
2
был в запасе
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
Герта
2 : 0
Бохум
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
2
Бохум
0
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Гамбург
1 : 1
Герта
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
1
Герта
1
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Герта
2 : 1
Вердер
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
2
Вердер
1
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
Штутгарт
2 : 0
Герта
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
2
Герта
0
был в запасе