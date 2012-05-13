Эггерт Йонссон
№5
Полузащитник
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Команда
Флитвуд
Гражданство
Исландия
Дата рождения
18 авг. 1988 (32) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вулверхэмптон
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3
Вулверхэмптон
2
был в запасе
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
был в запасе
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Суонси
4 : 4
Вулверхэмптон
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
4
Вулверхэмптон
4
был в запасе
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
Сандерленд
0 : 0
Вулверхэмптон
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 1
Вулверхэмптон
45'
45'
45'
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Норвич Сити
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:05
Фулхэм
5 : 0
Вулверхэмптон
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5
Вулверхэмптон
0
был в запасе
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
был в запасе
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур