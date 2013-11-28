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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Христос Карипидис
№55
Защитник
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Команда
Ксанти
Гражданство
Греция
Дата рождения
2 дек. 1982 (38) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Трабзонспор
4 : 2
Аполлон
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Трабзонспор
4
Аполлон
2
был в запасе
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Лацио
2 : 1
Аполлон
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лацио
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Аполлон
0 : 0
Лацио
61'
61'
61'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Аполлон
0
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Легия
0 : 1
Аполлон
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Легия
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Аполлон
1 : 2
Трабзонспор
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Аполлон
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур