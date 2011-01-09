Робби Нельсон
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
19 июля 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 19:00
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Сити
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала