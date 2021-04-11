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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Данте (Данте Ботфим)
№31
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 окт. 1983 (37) лет
Рост
188
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
18:00
Монпелье
3 : 1
Ницца
69'
69'
69'
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
18:00
69'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Ницца
24'
24'
24'
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
18:00
Ницца
2 : 1
Ланс
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур