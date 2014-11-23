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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Энди Джонсон
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 февр. 1981 (40) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Ливерпуль
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
1
был в запасе