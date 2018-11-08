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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Юссуф Мулумбу
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
25 янв. 1987 (34) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Селтик
2 : 1
РБ Лейпциг
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Селтик
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Зальцбург
3 : 1
Селтик
57'
57'
57'
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Зальцбург
3
Селтик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Селтик
1 : 0
Русенборг
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Селтик
1
Русенборг
0
был в запасе