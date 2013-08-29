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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Оле Сёдерберг
№1
Вратарь
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Команда
Кальмар
Гражданство
Швеция
Дата рождения
20 июля 1990 (30) лет
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
18:00
Рубин
3 : 0
Мольде
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рубин
3
Мольде
0
был в запасе
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
20:00
Мольде
0 : 2
Рубин
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Мольде
0
Рубин
2
был в запасе