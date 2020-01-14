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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Адам Клэйтон
№8
Полузащитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 янв. 1989 (32) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2011/2012
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Мидлсбро
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Мидлсбро
1 : 1
Тоттенхэм
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала