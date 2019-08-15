Дарко Бодул
№10
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 янв. 1989 (32) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Шахтер
1 : 1
Торино
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шахтер
1
Торино
1
был в запасе
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:45
Эсбьерг
0 : 0
Шахтер
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Эсбьерг
0
Шахтер
0
был в запасе