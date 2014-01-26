Нери Кастильо
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
13 июня 1984 (36) лет
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 21:00
Райо Вальекано
2 : 4
Атлетико
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 21:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
2
Атлетико
4
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 19 тур
07.01.2014 07 янв. 2014 вт -:-
Райо Вальекано
2 : 5
Вильярреал
66'
90'
66'
90'
66'
90'
07.01.2014 07 янв. 2014 вт -:-
66'
90'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
5
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 14:00
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 14:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Вальядолид
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0
Вальядолид
3
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 10 тур
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 9 тур
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 19:00
Райо Вальекано
1 : 0
Реал Сосьедад
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 8 тур
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Валенсия
1 : 0
Райо Вальекано
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1
Райо Вальекано
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 7 тур