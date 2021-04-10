Виталий Балашов
№27
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Украина
Дата рождения
7 февр. 1991 (30) лет
Рост
170
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
40'
40'
40'
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
был в запасе
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
Зенит
4 : 1
Тамбов
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
4
Тамбов
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
был в запасе
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 18:00
ЦСКА
2 : 1
Тамбов
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
2
Тамбов
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:30
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 1 тур