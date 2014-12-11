Сергей Политыло
№89
Полузащитник
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Команда
Днепр
Гражданство
Украина
Дата рождения
9 янв. 1989 (32) года
Рост
165
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
Днепр
1 : 0
Сент-Этьен
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
1
Сент-Этьен
0
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Интер
2 : 1
Днепр
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Интер
2
Днепр
1
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Сент-Этьен
0 : 0
Днепр
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сент-Этьен
0
Днепр
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Днепр
0 : 1
Интер
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Днепр
0
Интер
1
был в запасе