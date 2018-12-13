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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Александр Скляр
№6
Полузащитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
26 февр. 1991 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Спортинг
3 : 0
Ворскла
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
3
Ворскла
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Ворскла
0 : 3
Арсенал
29'
29'
29'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ворскла
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Ворскла
0 : 1
Карабах
63'
63'
63'
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ворскла
0
Карабах
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Карабах
0 : 1
Ворскла
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карабах
0
Ворскла
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Ворскла
1 : 2
Спортинг
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ворскла
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Арсенал
4 : 2
Ворскла
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Арсенал
4
Ворскла
2
был в запасе