Тейку (Адольф Камганг)
№4
Защитник
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Команда
Сошо
Гражданство
Камерун
Дата рождения
23 июня 1990 (30) лет
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
1
Урал
3
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Мордовия
1 : 0
Ахмат
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Мордовия
1
Ахмат
0
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ахмат
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Арсенал
1
Ахмат
1
был в запасе
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:30
Ахмат
4 : 2
Спартак
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ахмат
4
Спартак
2
был в запасе
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ростов
0
Ахмат
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 13:00
Амкар
2 : 1
Ахмат
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
2
Ахмат
1
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ахмат
0
Динамо
0
был в запасе
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Торпедо
0
Ахмат
0
был в запасе
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 18:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ахмат
22.03.2015 22 марта 2015 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ахмат
0
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 18:30
Рубин
2 : 1
Ахмат
15.03.2015 15 марта 2015 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Рубин
2
Ахмат
1
был в запасе
07.03.2015 07 марта 2015 сб 16:00
Ахмат
1 : 2
ЦСКА
07.03.2015 07 марта 2015 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ахмат
1
ЦСКА
2
был в запасе